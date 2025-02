Mafalda Portelada de 12 anos canta o fado como gente grande

Dois anos após ter participado no concurso televisivo The Voice Kids com o tema “Nem às paredes confesso”, de Amália Rodrigues, Mafalda Portelada, agora com 12 anos, continua a cantar o fado como gente grande. Em casa, a assistir, estava o professor Filipe Costa, de 49 anos, e juntos estão a tentar levar avante um projecto que junta fado e piano, em Almeirim – A Voz da Alma. O MIRANTE foi conhecer a jovem e o pianista e professor no Conservatório de Música de Santarém ao Cine-teatro de Almeirim. “A Mafalda é única”, diz Filipe Costa.

Ao princípio Mafalda gostava de ópera, mas apaixonou-se pela voz de Amália Rodrigues que “era muito perfeita, como se fosse a melhor”, descreve. Desde os seis anos que gosta de fado e foi ela quem teve a iniciativa de ter aulas de canto e piano. A preferência pelo piano foi passada pela irmã gémea, que tinha um piano de brincar e que agora se dedica mais ao xadrez e pintura. O amor ao fado foi transmitido pela mãe, professora universitária, que lhe mostrou alguns vídeos de fadistas.

“Se o fado fosse só para adultos, no futuro as crianças que nunca treinaram não iam conseguir e o fado acabava”, diz a jovem que tem o sonho de ser fadista. A primeira vez que cantou em público foi no quarto ano, numa festa de final de ano lectivo, interpretando “Povo que lavas no rio”, também de Amália Rodrigues. “Gosto de ler as letras e entender o seu significado. Uma das letras de que mais gosto é Fado Português, que conta a história dos pescadores que iam para o mar e desapareciam. Às vezes gosto de ficar uma tarde a ler uma letra como se fosse uma história”, conta.

Estuda no sétimo ano em Almeirim e inglês no Instituto de Línguas. Nos intervalos canta fado ou o que as amigas lhe pedem, quase sempre músicas das cantoras pop dos Estados Unidos. A jovem revela que o fado a deixou mais confiante e sente uma liberdade difícil de descrever ao cantar. Depois da participação televisiva surgiu o convite para o FestFado e do professor Filipe Costa para formarem o projecto. Embora nunca tenha sido paga para actuar, Mafalda espera um dia fazer vida da música e, a curto ou médio prazo, comprar um violino para aprender a tocar.

“A Mafalda é jovem mas tem uma voz de adulta”

Filipe Costa conheceu Mafalda numa escola onde leccionava e actualmente dá aulas particulares de canto e piano. “Acho fundamental para quem canta ter algo de apoio pela questão da afinação”, esclarece. Com 14 ou 15 anos, o natural de Capinha, uma freguesia do concelho do Fundão, foi convidado a integrar uma banda como músico e mais tarde a dar aulas no Conservatório de Santarém, onde é docente há 20 anos, motivo pelo qual se mudou para o Ribatejo com a esposa, professora de espanhol. “Seja em cima do palco ou numa sala de aula sou um homem feliz quando me levanto da cama”, diz o pai de dois filhos, de 7 e 15 anos.

Questionado sobre o projecto “Uma voz, um piano”, com outra jovem fadista, em 2016, Filipe Costa afirma que os projectos são “até que nos sintamos bem e felizes” e que o objectivo é ajudar como foi ajudado. A Voz da Alma, além do piano, terá outros instrumentos em palco e, se correr bem, o músico coloca a hipótese de avançarem para a gravação de um CD. “Depois de estarmos no meio, ou temos qualidade e evoluímos ou não vingamos. Estamos em constante estudo e evolução, há novas tendências e temos de as acompanhar. A Mafalda é uma jovem mas tem uma voz de adulta”, refere.

Filipe Costa é ainda produtor musical e conta que teve de deixar a actividade como músico freelancer para ter mais tempo para a família. Desde os cinco anos que acompanhou a irmã nas aulas de acordeão, concluiu os seus estudos na música e também toca guitarra. “O que temos em mente é fado, puxando um pouco pelo jazz, por outros estilos musicais”, diz. O duo está em fase de ensaios e espera subir a palco em Maio.