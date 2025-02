Tertúlia à mesa em Santarém com Isabel Stilwell

A conversa e jantar estão marcados para 21 de Fevereiro, pelas 20h00h, no restaurante Quinzena do Santarém Hotel, em Santarém.

A próxima “Tertulia À Mesa com....”, organizada pelo Círculo Cultural Scalabitano, tem como convidada a jornalista e escritora Isabel Stilwell. A conversa e jantar estão marcados para 21 de Fevereiro, pelas 20h00h, no restaurante Quinzena do Santarém Hotel, em Santarém.



Jornalista e escritora com grande paixão por romances históricos, Isabel Stilwell revelou-se em 2007, com o bestseller Filipa de Lencastre. Alguns dos seus romances históricos estão traduzidos para inglês e espanhol. Os interessados podem efectuar a inscrição online, através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmausNmlKEHskxb564RJLIypyBH28d0Z6Wm6sAGPBulX4yWw/viewform?usp=header.