Alverca Band Fest regressa para a terceira edição em Março

A terceira edição do Alverca Band Fest regressa ao Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca, nos dias 22 e 23 de Março. O evento, organizado pela Junta de Freguesia da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, tem inscrições abertas até 23 de Fevereiro.

O festival convida bandas e projectos musicais de todos os estilos a submeter a sua candidatura, através da apresentação de quatro temas originais e um cover, sendo elegíveis músicos até aos 39 anos. A selecção dará preferência a bandas que integrem pelo menos um elemento residente na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira, na Área Metropolitana de Lisboa ou em concelhos limítrofes. O Alverca Band Fest tem vindo a afirmar-se e foi distinguido em 2024 com o Prémio “Autarquia do Ano” na área da música. O festival oferece uma oportunidade para os participantes se darem a conhecer, incluindo através de actuações em eventos.

A banda vencedora deste ano subirá ao palco das Festas de São Pedro e da Cidade de Alverca, a 26 de Junho, enquanto o segundo classificado actuará nas Festas do Sobralinho a 24 de Maio. Além disso, informa a junta de freguesia em comunicado, os três primeiros classificados receberão outros prémios atribuídos em parceria com agentes locais. O Alverca Band Fest conta com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, do Centro Cultural do Bom Sucesso, da DM - Serviços para Eventos e do Armazém do Rock. Os interessados podem consultar as normas de participação e submeter a sua candidatura através do site da junta de freguesia.