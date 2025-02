Super-Heróis invadem Coruche em evento desportivo e inclusivo

Coruche vai transformar-se na capital dos super-heróis no dia 1 de Março com o regresso da corrida que desafia participantes de todas as idades a entrarem no papel dos seus personagens favoritos.

A iniciativa decorre a partir das 15h00, no Jardim 25 de Abril, e inclui um percurso de obstáculos para os mais pequenos e uma caminhada de três quilómetros.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até ao dia 27 de Fevereiro, sendo efectuadas online.