Reconhecimento dos Bordados da Glória do Ribatejo foi conquista para a comunidade e valorizou saber-fazer

Comemorar a tradição e preservar a memória. É com este espírito que os Bordados da Glória do Ribatejo, um tesouro cultural do concelho de Salvaterra de Magos, celebram o seu 3.º aniversário de inclusão no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

Os Bordados da Glória do Ribatejo, património identitário daquela localidade do concelho de Salvaterra de Magos, foram incluídos há três anos no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, um reconhecimento que visa preservar e valorizar este saber-fazer tradicional. O município aposta agora na transmissão desta arte entre gerações, através de exposições, publicações e um novo livro que documenta a história e os protagonistas desta herança cultural.

Questionado sobre o que é que mudou na passagem do 3.º aniversário da inclusão do património no Inventario Nacional, o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio (PS), sublinha que a conquista é um reconhecimento para a comunidade local, que soube manter vivo este património ao longo das gerações. O autarca afirma a O MIRANTE que se conseguiu, por um lado, que este saber-fazer fosse valorizado, mas também chamar a atenção dos mais novos para a sua importância, incentivando a continuidade desta tradição.

A candidatura dos Bordados da Glória do Ribatejo ao inventário nacional foi acompanhada por um trabalho de recolha e registo de informação sobre esta expressão artesanal, consolidando estudos e publicações que reforçam a sua relevância histórica e cultural. Para Hélder Esménio chamou-se a atenção de estudiosos e historiadores para a importância deste património, o que tem resultado na publicação de vários trabalhos e na sua divulgação. O Espaço Jackson, na Glória do Ribatejo, tem desempenhado um papel central nesta preservação, sendo um local dedicado à valorização desta arte. Além de acolher diversas actividades, promove exposições anuais sobre os Bordados da Glória do Ribatejo. Este ano, a iniciativa, que assinala o terceiro aniversário da inscrição dos bordados, será dedicada ao enxoval (toucas, roupa infantil e trajes), destacando a vertente utilitária dos bordados, que eram tradicionalmente feitos para consumo próprio e não para venda.

Um dos projectos mais relevantes deste ano é a edição de um livro que regista as guardiãs e os guardiões desta tradição. Esta obra, baseada em recolhas em vídeo realizadas ao longo dos últimos seis anos, documenta as formas de cantar e de dizer típicas da Glória do Ribatejo, garantindo que esse património oral e cultural não se perca.

Comemorações no dia 15 de Fevereiro

O município vai assinalar o aniversário no dia 15 de Fevereiro, pelas 15h00, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, com a inauguração da exposição “3° Aniversário da Inclusão dos Bordados da Glória do Ribatejo no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial - o Enxoval”. No âmbito das comemorações, vai também ter lugar o lançamento do livro “Recolhas na Glória: Reminiscências e Evidências” da autoria de Alexandra Dias e Álvaro Pote e momento musical com Joana Feijão e Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo.

Os bordados são uma manifestação que se mantém activa há várias gerações na Glória do Ribatejo. Este saber-fazer, transmitido oralmente e em contexto prático pelas mulheres de Glória do Ribatejo, era e é aplicado na elaboração de várias peças de vestuário quotidiano, na roupa da casa e em outros objectos de utilidades diversas.