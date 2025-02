Férias Divertidas em Alenquer com actividades para crianças e jovens

O Município de Alenquer volta a promover as Férias Divertidas, um programa ocupacional destinado a crianças e jovens do concelho durante a pausa escolar da Páscoa. Entre os dias 7 e 21 de Abril, as crianças do ensino pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos do ensino básico poderão participar em diversas actividades lúdicas e pedagógicas. As inscrições decorrem entre 17 de Fevereiro e 3 de Março e podem ser realizadas online, através da plataforma SIGA, ou presencialmente no balcão de atendimento da Câmara Municipal de Alenquer.

As crianças podem participar em jogos de motricidade, dinâmicas de grupo, ateliês de expressão plástica e actividades desportivas, entre outras iniciativas que promovem o convívio e o desenvolvimento de competências sociais e criativas.

Para a inscrição, será necessária a apresentação de uma declaração da entidade patronal dos encarregados de educação, comprovando a impossibilidade de acompanhamento das crianças durante este período.

O preçário semanal varia conforme o escalão: A tem um custo de 15 euros, B de 25eeuros e outros escalões de 40 euros.