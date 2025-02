VASP comemora 50 anos e o editor da Guerra & Paz, Manuel S. Fonseca, faz o elogio da distribuição do livro

Administração da VASP reuniu cerca de 200 convidados para comemorar os 50 anos da empresa. Grupo BEL comprou a distribuidora à Cofina e à impresa depois de entrar no capital com a compra do grupo do JN, DN e TSF.

A VASP comemorou meio século num encontro realizado no final da tarde da passada quinta-feira, dia 19 de Fevereiro, no Centro Cultural de Belém. Marco Galinha, do grupo BEL, actual administrador da VASP, falou do futuro da empresa e do caminho de sucesso que deseja para a grande empresa distribuidora de publicações. Sérgio Sousa Pinto fez uma conferência sobre o tema, confrontando o mundo das publicações digitais com o das revistas e jornais e livros impressos, falando do papel importante da distribuição num registo sempre irônico e bem disposto, sem deixar de ser realista. O ministro Pedro Duarte marcou presença para deixar o recado de que o Governo vai lançar um concurso internacional na área da distribuição e que os apoios à imprensa são mesmo para levar a sério a curto prazo.

No painel onde se discutiu a importância da distribuição, o destaque vai todo para a intervenção do editor da Guerra & Paz, Manuel S. Fonseca, cujo texto reproduzimos na íntegra por ser um testemunho a que nenhum editor e distribuidor pode ficar indiferente.

Recorde-se que Marco Galinha, do Grupo Bel, entrou na distribuidora depois da compra da Global Media tendo ficado entretanto com a totalidade do capital da empresa depois da venda do capital detido pela Cofina e pela Impresa de Paulo Fernandes e Francisco Pinto Balsemão, respectivamente.