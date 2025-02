Glória do Ribatejo juntou-se para celebrar aniversário da inclusão dos bordados no Património Imaterial

Cerimónia contou com actuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo da Glória do Ribatejo e lançamento do livro “Recolhas na Glória: Reminiscências e Evidências”. Há três anos que os bordados da Glória do Ribatejo estão no Inventário Nacional do Património Imaterial.

A Glória do Ribatejo celebrou no passado sábado, dia 15 de Fevereiro, o terceiro aniversário da inclusão dos bordados da Glória do Ribatejo no Inventário Nacional do Património Imaterial. A cerimónia ficou marcada por um espectáculo proporcionado pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo e pelo lançamento do livro “Recolhas na Glória: Reminiscências e Evidências”, que celebra e imortaliza o património cultural da localidade.

O auditório do Espaço Jackson, inaugurado em 2020, recebeu o evento, que contou com a presença do presidente da autarquia, Hélder Esménio. A cerimónia teve grande afluência por parte da população, que demonstrou ser fiel às suas raízes e manifestou entusiasmo em manter viva a tradição dos bordados. Durante o evento, foram destacadas as iniciativas municipais e comunitárias que têm contribuído para a preservação e divulgação deste património imaterial.

Perpétua Rodrigues aprendeu a “marcar” (expressão que os habitantes locais utilizam para “bordar”) desde cedo, pois era a mais velha entre os irmãos. Aos 81 anos, entre a colecção de bordados da Glória do Ribatejo que está exposta no Espaço Jackson, consegue reconhecer aqueles que foram feitos pela sua mãe e até pela sua avó, relíquias que “trouxe lá de casa” para deixar em exposição. O seu olhar emocionado ao identificar estas peças evidencia o forte laço entre as gerações e a importância de perpetuar a história através da arte dos bordados.

