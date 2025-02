Abrantes quer acrescentar valor à centenária Feira de São Matias

A Feira de São Matias, que remonta ao século XIII, abriu portas em Abrantes na sexta-feira, 21 de Fevereiro, com as tradicionais bancas de venda a retalho e equipamentos de diversão, com um programa complementar que visa afirmar e acrescentar valor ao certame. “O nosso compromisso para com este certame e para com todos os que lhe dão vida é, preservando o seu historial, continuarmos a projectar a Feira e a oferecer-lhe novas dinâmicas, acrescentar-lhe valor, para aumentar a capacidade de atracção”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos.

Carrosséis e outros divertimentos, espaços com jogos electrónicos, barracas de quinquilharia, exposição e venda de viaturas e de alfaias agrícolas, bares, rulotes de farturas, pipocas e algodão doce são algumas das 40 atracções do certame, que decorre no Aquapolis, em Rossio ao Sul do Tejo, durante as próximas três semanas, e que apresenta um cartaz musical com artistas nacionais a par de uma mostra de actividades económicas e diversos workshops. “Atentos ao efeito da sociedade de consumo das últimas décadas, que retirou algum impacto às feiras tradicionais, percebemos que temos de olhar para essa nova realidade, com novas linguagens, e acrescentar-lhe valor, com a realização de um programa complementar para potenciar o certame com novas dinâmicas”, salientou o autarca.

Manuel Valamatos destacou a aposta em começar por consolidar o local da sua realização do evento, com a decisão, em 2020, de instalar definitivamente na margem sul do Tejo a Feira de São Matias, “o primeiro grande evento sócio cultural do ano no concelho de Abrantes e, historicamente, com uma ligação muito forte a toda a região” envolvente. “Desde logo, quisemos consolidar o local da sua realização, apostando numa melhor disposição dos espaços, criando novas infraestruturas de apoio aos feirantes e adaptando o certame aos novos tempos”, afirmou Manuel Valamatos, tendo realçado que o Aquapolis Sul, em Rossio ao Sul do Tejo, tem os acessos facilitados e uma localização privilegiada para receber os visitantes. Por outro lado, “procurámos afirmar o que é tradicional nestas feiras, como a venda a retalho, mas diversificando, de ano para ano, os equipamentos de diversão para que possam satisfazer as pessoas de todas as idades e dos diversos gostos”.

Nesse sentido, o município instalou no espaço relvado do Aquapolis, junto ao rio Tejo, que integra a área de ocupação da Feira de São Matias, uma tenda gigante para acolher a animação musical e uma feira de actividades económicas, juntando 30 operadores de vários sectores, em articulação com diversas entidades, “para apresentarem aquilo que de melhor fazem e para valorizar toda a dinâmica económica” da região. Com o objectivo de atrair vários públicos, o município tem investido na animação desportiva, musical e infantil durante o certame, não só com os grupos musicais e ranchos folclóricos do concelho, mas também com artistas de renome nacional. “Esta feira tem mais de 500 anos de história e merece que a festejemos (…) em três semanas de negócio e muita animação à beira do nosso Tejo”, declarou Manuel Valamatos. O investimento anual do município na realização do certame ronda os 60 mil euros, entre infraestruturas, equipamentos, espetáculos e segurança.