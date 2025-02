Death Cafe incentivou reflexão sobre a morte em Santarém

partilhe no Facebook

Tal como tem vindo a acontecer em muitas cidades do país, a Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) da Unidade Local de Saúde da Lezíria dinamizou um Death Café. A iniciativa decorreu na sexta-feira, 21 de Fevereiro, na Sala Bernardo Santareno e teve como objectivo incentivar a população a conversar mais sobre a morte e sobre como podemos lidar com ela de uma forma saudável e humana.

Enquanto partilharam uma chávena de chá e uma fatia de bolo, os participantes falaram sobre as suas perspectivas pessoais sobre o tema e os contactos que já tiveram com a morte, concordando todos que apesar de a morte ser um mistério é também uma fase natural da vida e deve ser encarada como tal. A maior parte dos participantes eram profissionais de saúde, que têm contacto com a morte diariamente, porém também estiveram presentes pessoas de outras profissões, que já perderam familiares e que têm todos a sua maneira pessoal de encarar a morte e o sofrimento e aprendizagens que esta acarreta.

