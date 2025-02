Festas de Arruda dos Vinhos são a âncora identitária da comunidade

As festas em Honra de Nossa Senhora da Salvação em Arruda dos Vinhos são a âncora identitária da comunidade, reflectindo não apenas uma dimensão cultural e religiosa, mas exercendo também um forte impacto económico e social na região. A conclusão veio a lume num debate promovido pelo município de Arruda dos Vinhos no dia 19 de Fevereiro na Capela do Morgado, no âmbito das comemorações dos 500 anos das festas, onde se considerou serem um património vivo transmitido e preservado ao longo dos séculos.

Carlos Alves, presidente do municipio, lembrou a importância da candidatura apresentada no instituto do Património Cultural, visando a inventariação das festas no património imaterial nacional, por representar as dimensões religiosas e profanas da comunidade, com aspectos identitários únicos, como as tertúlias em autocarros e as largadas de toiros, entre outros.

O encontro teve como principal objectivo reflectir sobre a festa, tradicionalmente realizada em Agosto e o seu significado para a comunidade Arrudense, abordando as suas dimensões religiosa e profana e o modo como os rituais e tradições são perpetuados.

