Março Mês do Sável é único na Grande Lisboa e afirma Vila Franca de Xira como destino gastronómico

Há cada vez mais visitantes a deslocarem-se ao concelho de Vila Franca de Xira em Março para provar uma das iguarias típicas do concelho, o sável frito com açorda de ovas, e só no último ano foram servidas mais de cinco mil refeições. O número é avançado pela Câmara de Vila Franca de Xira, que promove a campanha gastronómica Março Mês do Sável e conta já com mais de três dezenas de restaurantes aderentes no concelho. O número de refeições servidas deste prato típico tem aumentado todos os anos, garante o município.

O objectivo para este ano, diz o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), é piscar o olho aos 2,5 milhões de potenciais visitantes existentes na Área Metropolitana de Lisboa, a maior área urbana do país. “Queremos reforçar as marcas da nossa identidade e criar o apetite para cada vez mais pessoas nos visitarem. O caminho é afirmar esta campanha de gastronomia no calendário, para que saibam que em Março é altura de vir a Vila Franca de Xira provar pratos típicos diferentes à porta de casa”, afirma Fernando Paulo Ferreira.

O autarca refere que a aposta turística feita pelo município na campanha de gastronomia Março Mês do Sável veio para ficar e espera agora que o Turismo de Lisboa possa também ajudar a potenciá-la. “É um caminho que temos de fazer. Lisboa não é só o triângulo turístico Lisboa-Cascais-Sintra. Temos de apostar para trazer as pessoas para estes espaços muito típicos como é o nosso”, defende o autarca a O MIRANTE.

O presidente da Câmara de VFX continua a acreditar que se os potenciais visitantes da AML têm bons motivos para irem ao território ribatejano experimentar boa comida e as tradições típicas do território. “E os nossos agentes económicos têm de se projectar para uma dimensão maior e essa dimensão é a da AML”, defendeu.

A campanha deste ano do Março Mês do Sável foi apresentada na tarde de sábado, 15 de Fevereiro, no restaurante Voltar ao Cais em Alhandra. Além de um showcooking pelo chefe do restaurante Voltar ao Cais, harmonizado com os vinhos Encostas de Xira, produzidos pelo município, o lançamento da campanha contou também com a actuação do Rancho Folclórico Os Avieiros de Vila Franca de Xira.

Até dia 8 de Março estão também previstos vários showcookings pelo concelho. Dia 22 de Fevereiro, pelas 10h30, o showcooking está marcado para o Mercado do Forte da Casa com o chef do restaurante Golfinho do Forte. Dia 2 de Março, pelas 11h00, junto ao pavilhão multiusos de Vila Franca de Xira com o chefe do restaurante Galo da Vila. Por fim, dia 8 de Março, o último showcooking está agendado para as 10h30 no mercado municipal de Alverca com o chefe do restaurante Casaleiro’s.