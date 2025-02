Acordeonista finlandês em Ourém numa programação que inclui a Festa do Livro

O acordeonista finlandês Kimmo Pohjonen vai actuar no Teatro Municipal de Ourém (TMO), no dia 22 de Março, com o novo espectáculo “Zone 6”, anunciou a organização. O regresso do músico a Portugal é o destaque da programação da sala de espectáculos para Março, levando a palco um artista que se tem projectado nas últimas décadas pela abordagem inovadora ao acordeão, com o qual compõe e interpreta música de vanguarda e experimental. O concerto em Ourém é, até ao momento, o único de Kimmo Pohjonen anunciado em Portugal para este ano.

A restante programação divulgada para Março integra espectáculos no âmbito da Festa do Livro de Ourém 2025 e “celebra a água e as árvores, a poesia e o teatro”, avançou a organização em comunicado. A abrir o mês de Março, o TMO acolhe no dia 7 uma proposta que combina dança e circo, “Muda”, que tem assinatura de Clara Andermatt. O espectáculo "Snob", um 'stand-up comedy' que Carlos Coutinho Vilhena leva à cena no dia 14 de Março, é outro dos destaques da programação. Mais propostas passam pelo projecto multidisciplinar Ciclo Albardeira, que promove o encontro criativo entre Diogo Gonçalves e Inês Condeço no dia 13 de Março. Ao longo do mês é exibido o ciclo de cinema “Prato forte”, com curadoria da associação Albardeira.

Na recta final de Março, o TMO torna-se casa de parte da programação da Festa do Livro. Nos dias 28 e 29 de Março, o Grupo de Teatro Juvenil do TMO representa “O grande fogo” e, no dia 29, é também exibido o documentário “Pessoas, espaços, cultura e tradições de Ourém”, produzido por Gonçalo M. Tavares. O programa “Boca aberta”, do Teatro Nacional D. Maria II, sobe ao palco a 30 de Março, dia em que o Teatro Meridional apresenta a performance “Verbo feminino”. A 31 de Março, a companhia Andante leva ao público mais jovem de Ourém “A cor do limão”. Entretanto, o teatro de Ourém divulgou que receberá este ano outro artista internacional: a norte-americana Joan As Police Woman vai mostrar o novo álbum “Lemons, Limes and Orchides”, num concerto no TMO no dia 1 de Maio.