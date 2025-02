Vila Franca de Xira vai receber Encontro Nacional de Juventude

A cidade de Vila Franca de Xira vai acolher, nos dias 21, 22 e 23 de Março o Encontro Nacional de Juventude, o maior encontro de jovens e dirigentes associativos juvenis do país. Evento que, este ano, coincide com as comemorações dos 40 anos do Conselho Nacional de Juventude (CNJ).

Para ajudar na organização do evento o município e o CNJ assinaram um acordo de cooperação onde a câmara municipal se compromete a conceder um apoio financeiro de 95.000.00€ ao CNJ, para financiar parte dos custos ligados à produção e divulgação do evento, emissão de licenças, alojamento e alimentação dos participantes. Este montante será transferido numa única tranche após a assinatura do acordo.

Além do apoio financeiro, o município disponibilizará recursos logísticos para a realização do evento, incluindo a ocupação gratuita do Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, situado no parque urbano do Cevadeiro, além de dois dias adicionais para montagem e desmontagem, disponibilização de um palco e estrado; solicitar o apoio da Polícia de Segurança Pública e dos bombeiros, divulgação, limpeza e manutenção dos espaços reservados ao evento e transporte colectivo gratuito em dois percursos exclusivos nos dias do evento. O município também se compromete a mobilizar artistas e personalidades locais para integrarem a programação do encontro nacional.