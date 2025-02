Silk Nobre actua no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

Silk Nobre, nome artístico de Fernando Nobre, vai subir ao palco do Teatro da Sá da Bandeira, em Santarém, no dia 1 de Março. O artista musical, ex-vocalista da banda Cais do Sodré Funk Connection, lançou o seu single em 2022 e o seu primeiro álbum em 2023, com o nome "Diz à mãe que está tudo bem". As músicas do álbum têm como inspiração as origens do cantor filho de pais cabo-verdianos e nascido em Moçambique. Segundo a organização do concerto, neste projecto musical o artista aborda temas da memória colectiva ao ritmo de “uma aula de zumba em modo funk”. O músico já esteve em festivais como o Meo Kalorama, Festival F, Lisboa Criola, Festival N2, Bons Sons, Festa do Avante, Festival da Canção 2024. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Sá da Bandeira, nas lojas Worten e FNAC e através da plataforma online – BOL.