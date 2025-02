Mercado do Carregado só tem dois vendedores e continua a degradar-se

Continua por resolver o imbróglio que envolve o Mercado Municipal do Carregado, construído em terrenos privados na Urbanização Quinta Nova. Os anos passam e a Câmara de Alenquer continua em negociações com a administração do condomínio para reverter a parcela de terreno onde está o mercado para o domínio público municipal.

O edifício do mercado está degradado e visivelmente a precisar de obras, quer no exterior quer no interior. Infiltrações de água, humidade e paredes a precisar de pintura são notórias. Apesar de estar aberto todos os dias, o espaço só tem um vendedor em permanência. Cristiano Ferreira assumiu o negócio familiar e desde 2002 vende frutas e legumes de segunda a sábado, a partir das 08h00. “Estou sozinho e devia haver mais incentivos e variedade de negócios para atrair pessoas. Tenho clientes fixos, mas não tantos como antes, porque os meus clientes têm idade mais avançada e os mais jovens não compram aqui”, conta.

Aos sábados, além de Cristiano, está um peixeiro numa das bancas. Mas as restantes estão vazias e uma parte do espaço serve para arrumos. A Câmara de Alenquer garante a O MIRANTE que continua a trabalhar no processo de regularização do edifício e só depois disso é que se pode pensar em obras. Mas o fecho do mercado ou a sua deslocalização não está prevista. O município suporta diariamente as despesas de electricidade das partes comuns do mercado, tendo assinado um protocolo com a União de Freguesias de Carregado e Cadafais, autarquia que garante o pagamento da maioria das restantes despesas.