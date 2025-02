Centro de Portugal abre novas portas para o turismo de natureza

A oferta da Turismo Centro de Portugal (TCP) no turismo de natureza e na observação de aves despertou muito interesse na 20.ª edição da Feira Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), em que Portugal foi o destino internacional convidado. A feira decorreu de 21 a 23 de Fevereiro, no Parque Nacional de Monfragüe, em Espanha. É o maior evento de turismo ornitológico de Espanha e um dos principais da Europa, tendo reunido este ano 114 expositores e milhares de visitantes especializados.

O stand do Centro de Portugal destacou-se pela apresentação de uma oferta muito diversificada no turismo de natureza, combinando Geoparques reconhecidos pela UNESCO - Estrela, Naturtejo, Oeste - com os Parques Naturais do Douro Internacional, Serra da Estrela, Tejo Internacional e Aire e Candeeiros, entre muitas outras propostas no âmbito do ecoturismo. A grande riqueza natural da região atraiu centenas de visitantes ao espaço, entre especialistas em conservação, profissionais do turismo de natureza e amantes da observação de aves.

A vice-presidente da Turismo Centro de Portugal, Anabela Freitas, e a directora do Núcleo de Estruturação, Planeamento e Promoção Turística, Sílvia Ribau, participaram na inauguração da feira, tendo aproveitado a ocasião para reforçar as relações com a Junta de Extremadura, entidade organizadora do evento e parceira da TCP em vários projectos transfronteiriços. "O Centro de Portugal é um território onde o ecoturismo não é apenas mais um produto turístico, mas sim uma forma de valorizar o riquíssimo património natural da região", destaca Anabela Freitas. "A presença nesta feira, cada vez mais relevante no sector, é o reconhecimento do protagonismo que o Centro de Portugal tem conquistado nesta área. A nossa participação abriu portas importantes junto dos mercados especializados e de todos os interessados em destinos de natureza", acrescenta.