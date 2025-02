Procissão das Velas passa a realizar-se todos os dias no Santuário de Fátima

A procissão das velas, após a recitação do Rosário das 21h30, na Capelinha das Aparições, passou, desde o início do mês de Fevereiro, a realizar-se diariamente, durante todo o ano, e não apenas entre a Páscoa e o Advento, como acontecia. Esta mudança resulta da consciência por parte do Santuário da presença cada vez mais regular de grupos de peregrinos, durante todos os meses do ano, não se limitando apenas aos meses de maior afluência. Esta realidade é confirmada pelas estatísticas da presença de peregrinos no Santuário em 2024, que indicam um aumento do número de grupos organizados de peregrinos, entre Novembro e Abril, fora do período das grandes peregrinações internacionais, e um esbatimento progressivo da sazonalidade na Cova da Iria.

Como já acontecia, a realização da Procissão das Velas continua a estar dependente das condições meteorológicas que se verificarem no momento. Com esta mudança, ao longo de todo o ano, os grupos de peregrinos poderão inscrever-se para transportar o andor, bastando para tal que o façam junto dos serviços do Santuário de Fátima. A Procissão das Velas é um dos ritos mais emblemáticos de Fátima. Nas grandes peregrinações, que decorrem entre Maio e Outubro, a procissão conduz a imagem de Nossa Senhora até ao altar do Recinto de Oração, na noite do dia 12. Nos restantes dias, a procissão cumpre um percurso pelo Recinto de Oração, regressando à Capelinha das Aparições. Estruturada na Cova da Iria na segunda metade da década de 1920, a Procissão das Velas tem origem e inspiração na tradição do Santuário de Lourdes, em França. Em Fátima, remete os peregrinos para o simbolismo da luz, que é expressão do divino nas aparições de Fátima.