Baile Interinstitucional de Carnaval em Santarém com mais de 300 participantes

O Baile Interinstitucional de Carnaval, em Santarém, contou com mais de 300 participantes de 18 instituições do concelho e do Projeto Viva Mais, dinamizado pela empresa municipal Viver Santarém. O convívio decorreu no Pavilhão Municipal, com música a cargo de Madeira Show. A iniciativa, organizada pelo município, contou com a participação do presidente da câmara, João Leite, e do vereador com os pelouros do Desporto e da Saúde, Alfredo Amante,