Campo - Vida, Arte e Amor é o mais recente livro de Manuel M. Francisco

O livro de poesia “Campo - Vida, Arte e Amor”, da autoria de Manuel M. Francisco, foi apresentado no Sábado, 22 de Fevereiro, na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos, com a presença do autor.

Manuel Marques Francisco, escritor e proprietário da Francicampo - Comercialização e apoio Horticultura Ldª, em Salvaterra de Magos, tem dez livros editados, inspirados na cultura popular e na ligação ao campo.