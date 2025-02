Carnaval Infantil cancelado em Samora Correia

partilhe no Facebook

O primeiro dia do Carnaval de Samora Correia teve uma falsa partida com o cancelamento do corso infantil agendado para a manhã de 28 de Fevereiro.

A greve de três dias dos trabalhadores da Função Pública está na base da decisão que se conjugou também com as adversas condições meteorológicas pouco favoráveis para o trajecto carnavalesco se realizar ao ar livre.

A paralisação impediu, por exemplo, a abertura da Escola das Acácias, razão pela qual os encarregados de educação foram informados da inviabilização do desfile programado.

Apesar do cancelamento, a Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) manifestou disponibilidade para reagendar o evento, permitindo que crianças, pais e idosos possam, ainda assim, brincar ao Carnaval noutra data.

Recorde-se que o desfile contava com a participação do lar de idosos e jardim de infância da Fundação Padre Tobias e das crianças do Agrupamento de Escolas de Samora Correia.

Noutros pontos do país, algumas localidades optaram por antecipar os desfiles infantis de Carnaval devido aos possíveis constrangimentos da paralisação, mas também à previsão de mau tempo.