“Reinventar a Roda” é a nova exposição na Galeria Maria De Lurdes De Mello e Castro

A Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, tem em exibição a 15ª exposição da Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, intitulada “Reinventar a Roda”, do pintor Romano Saraiva, natural de Mira de Aire. A cerimónia de inauguração teve início com a intervenção de Paulo Macedo, director do Agrupamento de Escolas Templários (AET), que agradeceu o apoio da Câmara Municipal de Tomar, representada pelo vereador Hélder Henriques. Sublinhou que, com a confirmação da continuidade do Plano Nacional das Artes no ciclo 2024-2029, o agrupamento que dirige reforça o seu compromisso em ser um centro de referência para a Arte e Cultura, permitindo que alunos de todas as idades possam explorar diferentes formas de expressão artística, sendo um recurso educativo, enriquecendo assim o ensino das artes.

Hélder Henriques, vereador da câmara municipal, reafirmou o compromisso da autarquia com a cultura e no apoio ao trabalho desenvolvido no agrupamento. Salientou que este espaço tem vindo a afirmar-se como um importante pólo cultural, integrado no Plano Nacional das Artes, permitindo que os alunos e toda a comunidade tenham contacto directo com o mundo das artes plásticas.

O artista plástico Romano Saraiva referiu que esta exposição reúne obras de diferentes fases da sua carreira e baseia-se na ideia de que a arte deve ser constantemente repensada. Para o artista, a exposição procura captar momentos de transformação e explorar um sentido inconsciente na criação artística. Algumas das obras reforçam a ligação entre a arte e a realidade. Romano Saraiva estabelece um paralelo entre as narrativas clássicas, como a Odisseia, e histórias contemporâneas, como O Senhor dos Anéis, explorando estruturas narrativas que acompanham a transformação das personagens. O artista espera que cada visitante possa encontrar na sua obra elementos que reflictam as suas próprias experiências e emoções.