Artesãos reflectiram em Coruche sobre a transmissão do conhecimento no sector da cortiça

O papel da transmissão do conhecimento no sector da cortiça esteve em debate no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, numa conversa que reuniu artesãos, autarcas e especialistas, destacando os desafios e oportunidades desta arte ancestral.

A importância da preservação e transmissão do saber-fazer no sector da cortiça esteve no centro do debate que encerrou uma iniciativa, promovida pelo Programa Nacional Saber Fazer Portugal, que decorreu entre 27 de Fevereiro e 1 de Março.

A conferência teve lugar no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, com a participação dos artesãos Arlindo Pirralho e Paulo Nunes, ambos de Coruche, assim como Adélio Real e António Luz, de Portalegre e São Brás de Alportel, respectivamente.

A conversa contou com moderação de Carlos Faísca, numa reflexão sobre os percursos de aprendizagem, os desafios do sector e a valorização dos produtos artesanais.

Dois dos quatro artesãos participaram ainda, durante dois dias da semana, em oficinas de experimentação para alunos e seniores do concelho de Coruche.