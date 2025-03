Desfile de Carnaval de Santarém adiado para 23 de Março

A Câmara de Santarém adiou o desfile de Carnaval agendado para a tarde desta terça-feira, 4 de Março, no Jardim de S. Bento, para 23 de Março no Campo Emílio Infante da Câmara, durante as Festas de São José. Durante o dia de hoje, os equipamentos lúdicos vão permanecer no Jardim de São Bento. A alteração deveu-se às condições meteorológicas adversas.