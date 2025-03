Galeria do Mercado de Coruche acolhe exposição sobre o rio Sorraia

A relação entre o rio Sorraia, a história e a comunidade está no centro da exposição “Rios de Portugal: Sorraia”, que abre ao público a 8 de Março na Galeria do Mercado Municipal de Coruche. Com curadoria do artista multidisciplinar Hugo Pedras, a mostra apresenta-se como um convite à reflexão sobre a riqueza natural e cultural do território, através de diversas formas de expressão artística.

A exposição, patente até 27 de Abril, combina vídeo, ilustração digital e pintura plástica para abordar a fauna, a flora e a vivência humana ao longo das margens do Sorraia. Um dos destaques é o documentário "Sorraia – No Âmago de um Vale", realizado por Ana Pé-Curto e Hugo Pedras, que reúne testemunhos de homens e mulheres coruchenses, perpetuando memórias e tradições ligadas ao rio.

Organizada pelo projecto Rios de Portugal, em parceria com a Câmara Municipal de Coruche, a iniciativa pretende sensibilizar o público para a preservação dos cursos de água e do equilíbrio ambiental. “O objectivo passa por resgatar o vínculo das pessoas com a natureza e destacar a singularidade do Sorraia, conferindo-lhe vida própria através de uma iconografia que alia beleza e pedagogia”, sublinha Hugo Pedras.

A exposição, de entrada gratuita, estará aberta de segunda a domingo, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Entre as obras expostas, há referências às culturas agrícolas locais, às comunidades avieiras e ao impacto das pragas de jacintos-de-água. A colecção "Os 10 Gigantes" apresenta um olhar didáctico sobre os maiores rios de Portugal, reforçando a componente educativa da mostra.

Além das obras expostas, uma instalação exterior alerta para a ameaça ecológica dos jacintos-de-água, uma das maiores problemáticas ambientais do Sorraia. A peça artística, composta por cortinas de feltro verde, recria simbolicamente a forma como a vegetação invasora compromete a visibilidade e o fluxo do rio.

A reflexão promovida pela exposição surge em paralelo com as iniciativas municipais de combate às espécies invasoras no Sorraia, recentemente lançadas pela autarquia. O projecto prevê a aquisição de equipamento especializado para remover o jacinto-de-água e a pinheirinha-de-água, garantindo a recuperação ecológica do rio e a sua sustentabilidade.