Caminhada solidária a favor dos Bombeiros de Samora Correia

A Comissão para o Monumento aos Bombeiros em Samora Correia está a organizar uma caminhada solidária a favor da Associação dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, inserida nos 50 anos da corporação.

A iniciativa está agendada para dia 23 de Março, com concentração às 8h30 no Centro Cultural de Samora Correia. O percurso são 8Km de nível fácil em Arneiro Pereiro e Val Cobrão. O valor da inscrição são 5 euros e inclui seguro. As inscrições podem ser feitas na Junta de Freguesia de Samora Correia até dia 20 de Março.