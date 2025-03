Festas de São José em Santarém com cartaz recheado e muitas novidades

As Festas de São José, em Santarém, vão decorrer de 19 a 23 de Março, tendo como nomes mais sonantes do cartaz musical Tony Carreira (dia 19), Quim Barreiros (dia 21), Richie Campbell (dia 22) e Orquestra Típica Scalabitana (dia 22). Um programa aliciante em palcp numa altura em que a campanha socialista criticou, em painéis de propaganda política, as elevadas despesas com festas e eventos em 2024. A animação conta ainda com uma noite de Tunas (dia 20), DJs todos os dias, desfile etnográfico e mostra de folclore (dia 22), corrida de toiros no dia 22 e ainda largadas de toiros diárias e baptismos equestres, entre outras actividades.

A reabertura da emblemática Torre das Cabaças, na manhã de 19 de Março, dá o tiro de partida para o programa das Festas de São José, em Santarém. Está prevista a presença da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues. Ainda nessa manhã, às 10h30, será celebrada a missa de São José com a presença do bispo de Santarém, D. José Traquina Bispo de Santarém, e do bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar, seguindo-se a tradicional procissão em Honra de São José.

No primeiro dia do programa está prevista também a apresentação pública do Parque Natura Tejo, projecto de requalificação da frente ribeirinha e a reabertura do Mercado Municipal de Santarém. O dia termina com um fogo de artifício junto à Casa do Campino, no Campo Infante da Câmara, onde decorre a componente de animação do programa.

No dia 21 de Março destaca-se a inauguração da nova residência de estudantes do Politécnico de Santarém na Escola Superior Agrária e a apresentação do projecto da nova residência de estudantes na ex-EPC, com a presença do ministro da Educação, Fernando Alexandre. Para dia 22 de Março, pelas 10h30, no Convento de São Francisco, está agendada a sessão solene de outorga de condecorações do Município de Santarém.

Nas Festas de São José não vai faltar a vertente gastronómica, com destaque para a realização do Festival das Sopas do Concelho de Santarém, onde participam várias associações do concelho, e a presença de quatro restaurantes dinamizados por associações, nomeadamente, Associação Amigos das Caneiras, ADCR Os Tricofaites, Associação Caçadores de Achete e Clube de Caçadores do Arneiro das Milhariças. Vão também estar quatro tasquinhas dinamizadas por clubes do concelho: Rugby Clube de Santarém, Associação Académica de Santarém, União Desportiva de Santarém e Vitória Clube de Santarém.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), sublinha que as Festas de São José são um momento de afirmação de Santarém, de mostrar ao país o que de melhor existe a nível das nossas memórias e raízes culturais. O autarca revela que vai haver várias novidades, designadamente na organização do espaço. “O impacto na economia local é muito relevante, vamos viver dias de entusiasmo e muita alegria”, afirma.