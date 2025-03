Quarta-Feira de Cinzas é dia de Jogo do Quartão na Chamusca

A edição deste ano do Jogo do Quartão, uma tradição secular que se mantém na Chamusca, decorre nesta Quarta-Feira de Cinzas, 5 de Março. O jogo consiste em atirar um cântaro de barro a uma pessoa à escolha e quem o deixar cair paga o valor do cântaro para o ano seguinte. A iniciativa decorre sempre depois do conhecido “almoço do grelo”, confeccionado por populares no Grupo Dramático Musical JNP. A concentração é, como habitual, no largo da Igreja da Misericórdia, por volta das 14h00, e o jogo decorre até à noite, quando se realiza o Enterro do Galo.