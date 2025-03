Restaurante Casa Chef Victor Felisberto recebe 6º selo Bib Gourmand consecuctivo

O Restaurante Casa Chef Victor Felisberto recebeu pela sexta vez consecuctiva o prestigiado selo Bib Gourmand do Guia MICHELIN 2025. O reconhecimento foi anunciado na Gala MICHELIN Guide Ceremony Portugal 2025, realizada dia 25 de Fevereiro no Porto.

O restaurante é um dos poucos em Portugal a receber esta distinção de forma contínua, afirmando o Chef Victor Felisberto, em comunicado ao O MIRANTE, que é um privilégio continuar a representar a gastronomia do Ribatejo, no panorama gastronómico nacional e internacional.

O Restaurante Casa Chef Victor Felisberto foca-se na excelência, sustentabilidade e valorização dos produtos sazonais e locais, sendo o selo Bib Gourmand atribuído a restaurantes que se destacam na relação qualidade-preço e a espaços que oferecem uma experiência gastronómica de alto nível, sem comprometer a acessibilidade.

A seleção do Guia MICHELIN Portugal 2025 incluiu ainda duas Estrelas MICHELIN a oito restaurantes, uma Estrela MICHELIN a 38 restaurantes (oito dos quais são novos), uma Estrela Verde a seis restaurantes (1 novo) e o selo Bib Gourmand foi premiado a 28 restaurantes (5 novos).