Ser mulher nos bombeiros é mote de evento em Samora Correia

O papel das mulheres no universo dos bombeiros, historicamente dominado pelos homens, vai ser tema de um encontro promovido pela Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC).

O evento, que decorre no dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, no Palácio do Infantado, em Samora Correia, reunirá três mulheres com percursos marcantes no sector, nomeadamente Marlene Parracho, bombeira com 30 anos de carreira; Thays Freixo, comandante dos Bombeiros Voluntários de Azambuja; e Irina Noel, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia.

A iniciativa pretende dar voz a estas profissionais, que ao longo dos anos enfrentaram desafios e preconceitos para se afirmarem num meio tradicionalmente masculino. Mais do que um testemunho, o evento propõe uma reflexão sobre a evolução da presença feminina nos bombeiros e o impacto do seu trabalho na sociedade.

O encontro, de entrada gratuita, insere-se nas comemorações do 50.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia.