Encontro de Coros Mistos em Rio Maior

O Cineteatro Municipal de Rio Maior recebe no sábado, 8 de Março, pelas 16h00, o VI Encontro de Coros Mistos, organizado pela Associação Cultural do Concelho de Rio Maior.

O Cineteatro Municipal de Rio Maior recebe no sábado, 8 de Março, pelas 16h00, o VI Encontro de Coros Mistos, organizado pela Associação Cultural do Concelho de Rio Maior. O espectáculo conta com a participação do Grupo Coral CantoRio (Rio Maior), Coro Municipal da Lourinhã e Coral Stella Maris, de Peniche.

A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação da sala e ao levantamento de convites na bilheteira do Cineteatro.