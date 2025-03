Encontro sobre amamentação em Samora Correia arranca esta tarde

Profissionais de saúde juntam-se para falar sobre amamentação no Centro Cultural de Samora Correia, a 6 e 7 de Março.

O Centro Cultural de Samora Correia vai acolher nos dias 6 e 7 de Março, o Primeiro Encontro de Amamentação do Ribatejo. Uma iniciativa organizada por profissionais de saúde com interesse na área de amamentação, desde consultoras internacionais de lactação, enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica, médicas pediatras e terapeutas da fala.

O principal objectivo é debater temas relevantes na área da amamentação de forma a aumentar conhecimentos e reflectir sobre as práticas no apoio à amamentação nos serviços de saúde uma vez que, referem, “a amamentação é um direito do bebé e da mulher e uma responsabilidade de todos”.

O evento tem início pelas 14h15 com o primeiro debate a incidir no tema Amamentação e Saúde Infantil e a ter como moderador o pediatra representante da Sociedade de Pediatria Ambulatória, António Guerra. Dentro deste tema serão abordadas questões sobre a suplementação, peso e percentil em recém-nascidos a termo.

Pelas 16h20 tem início o segundo debate com Beatriz Morais, interna de Pediatria como moderadora. “Amamentação em Comunidade e Saúde Mental” é o tema subjacente ao debate. No dia seguinte, às 09h17, o tema de abertura é “Apoio à Amamentação” que vai contar com a participação de vários palestrantes, entre outros a nutricionista Ana Rachid que vai falar sobre alimentação materna na amamentação. Às 11h20 a temática será “Amamentar na Neonatologia” e às 13h30, “Disfunções orais e amamentação”.