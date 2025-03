Associação de Desportos e Recreio “O Paraíso” comemora 62 anos

A Associação de Desportos e Recreio “O Paraíso”, de Vale do Paraíso, concelho de Azambuja, está a assinalar o seu 62º aniversário com um programa de actividades. As comemorações começaram a 3 de Março com um Baile de Carnaval e continuam a 9 de Março às 16h00 com um concerto da Banda da ADR no salão ADR “O Paraíso”.

A 16 de Março vai decorrer um almoço de angariação de fundos às 13h00, no Salão da ADR “O Paraíso” e, a 20 de Março, vai ser comemorado o “Dia de plantar uma árvore”, às 10h00, no campo de futebol de Vale do Paraíso, em parceria com o Núcleo Escolar Vale do Paraíso.

Para finalizar as comemorações, a 30 de Março, vai-se realizar uma sessão de ginástica e dança, às 15h00, no Pavilhão Polidesportivo de Vale do Paraíso, com a participação da Ginástica e Fitness ADR, Las Rubias – Sevilhanas e Flamenco ADR, Danças de Salão e convidados.

Com um programa diversificado e aberto à comunidade, a ADR “O Paraíso”, reforça assim o seu compromisso em promover a cultura, o desporto e o lazer no Vale do Paraíso.