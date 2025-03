Vacadas regressam ao Porto Alto em Março

As iniciativas taurinas decorrem nos dias 9, 16, 23 e 29 de Março nas imediações do Centro Social do Porto Alto. Os animais pertencem à ganadaria José Dias.

As tradicionais vacadas do Porto Alto estão de volta em Março, proporcionando um mês de emoções fortes aos amantes da festa brava. O evento decorre junto ao Centro Social do Porto Alto e é organizado pela Comissão de Festas local, que promete tardes e noites de festa taurina.

As vacadas estão marcadas para os dias 9, 16 e 23 de Março, sempre às 16 horas, proporcionando espectáculos onde o público pode assistir ou mesmo desafiar os animais na arena.

Outro ponto alto do programa acontece no dia 29, com uma sessão nocturna, agendada para as 22 horas e com repetição à meia-noite, prolongando a animação pela madrugada dentro. A noite conta ainda com um set do DJ Pantaleão, garantindo música e festa para todos.

A organização reforça que não se responsabiliza por eventuais acidentes e apela ao respeito pelas regras de segurança.