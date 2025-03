Exposição em Santarém mostra o teatro no Porto após a revolução de Abril

A exposição ‘Ruptura em Cena: Arte, Ativismo e Experimentalismo nos Anos 70 e 80’ está em exibição na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, até dia 29 de Março. A mostra, com curadoria de Mário Moutinho e Luísa Marinho, decorre no âmbito da iniciativa ‘Vamos Todxs - Histórias do Teatro de Amadores’, que vai ter lugar no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, no dia 29 de Março. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00, e aos sábados das 9h30 às 12h30.

Através de um espólio documental extenso e variado, a exposição recua até aos agitados anos de 1970 e de 1980, mostrando um testemunho da situação na época da produção teatral na cidade do Porto. No conturbado período vivido após o 25 de Abril de 1974, a mostra passa em revista diferentes iniciativas que "partilhavam o desejo de serem tanto projectos artísticos, como de intervenção social, política e cultural” e que lançaram as bases para a profissionalização do teatro.