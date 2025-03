Na noite de sexta-feira, 14 de Março, o Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, acolhe o espectáculo de dança e circo contemporâneo, ‘BLUE’, com Margarida Montenÿ.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Novo circo e dança no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

Na noite de sexta-feira, 14 de Março, o Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, acolhe o espectáculo de dança e circo contemporâneo, ‘BLUE’, com Margarida Montenÿ. A partir das 21h30, e ao longo de 40 minutos, o público vai poder assistir a um projecto de acrobacia aérea e dança. “Com esta performance contemplativa e intimista são construídos um conjunto de paisagens efémeras, frágeis e breves que servem como teste de durabilidade, tensão e resistência aos quatro corpos em cena”, aponta a folha de sala que acompanha o espectáculo.

Margarida Montenÿ trabalha na área do circo e das artes performativas, onde procura uma abordagem transdisciplinar na sua pesquisa e prática coreográfica. Nos últimos anos tem colaborado enquanto intérprete para diferentes companhias, entre as quais o Ballet Contemporâneo do Norte/Orquestra Filarmónica Portuguesa, Companhia Erva Daninha, Circo Caótico, entre outras.