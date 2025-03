Andreia Galvão continua como directora do Convento de Cristo em Tomar

Andreia Galvão foi reconduzida como directora do Convento de Cristo, em Tomar. Licenciada e doutorada em arquitectura, é directora desse monumento património mundial desde 2014. Entre 2005 e 2009, Andreia Galvãofoi vice-presidente e subdirectora do IPPAR e do IGESPAR, tendo assumido a direcção do Museu de Arte Popular, em Lisboa, entre 2010 e 2013. Foi coordenadora Nacional das Jornadas Europeias do Património entre 2006 e 2009, e é professora auxiliar na Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada desde 2004, colaborando com centros de investigação científica.