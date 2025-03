Convento de Cristo recebe lançamento do livro “O segredo de Tomar”

“O segredo de Tomar”, de Rui Pinto, recentemente chegado às livrarias, vai ser lançado no Convento de Cristo, um dos pontos centrais do enredo, no próximo sábado, 15 de Março, pelas 17h00. A apresentação, numa organização da Porto Editora, em parceria com aquele monumento, vai estar a cargo de João Patrício e Joana Costa.

Nascido em Benavente, em 1994, Rui Pinto apaixonou-se pela temática dos Templários ainda em criança, precisamente na primeira visita ao Convento de Cristo. Admirador confesso de autores de referência nessa área, como Dan Brown, Daniel Silva e Luís Rocha, dedicou aos segredos templários o seu primeiro romance.