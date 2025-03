Sábado há Rally das Adegas em Vila Chã de Ourique

O nono Rally das Adegas em Vila Chã de Ourique realiza-se sábado, 15 de Março, e começa com uma visita guiada à Adega do Cartaxo. Os visitantes serão depois recebidos no Centro Social Ouriquense, em Vila Chã de Ourique, para um almoço buffet, a que se segue o verdadeiro rally. O evento é uma experiência que combina a tradição vinícola da região com um percurso pedestre. As inscrições são limitadas.