Contadora de histórias Antonella Gilardi na Biblioteca de Tomar

Actividade foi realizada no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Mulher.

A Biblioteca Municipal de Tomar recebeu na sexta-feira, 7 de Março, a contadora de histórias Antonella Gilardi. Italiana de nascimento, mas há muitos anos radicada em Portugal, esteve na cidade templária a participar numa actividade no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Tratou-se de uma sessão inserida na programação do Projecto Mente Sã, dirigida aos lares e centros de dia do concelho.

Este projecto decorre habitualmente com a deslocação das técnicas da Biblioteca de Tomar às IPSS, mas “pretende-se que os utentes possam também usufruir da vivência daquele espaço, combatendo ao mesmo tempo o seu sedentarismo”, pode ler-se em nota de imprensa.