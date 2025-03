Exposição ‘Calcular na Areia 2’ na Casa do Brasil em Santarém

A segunda parte da exposição colectiva ‘Calcular na Areia 2’ está em exibição na Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral, em Santarém, até dia 22 de Março. A mostra resulta de um ciclo criativo de residências artísticas de investigação em artes electrónicas, biológicas e experimentais que deram origem a exposições, oficinas, eventos e obras colectivas, promovidas pelo grupo ArteCódigo.pt. A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, durante a manhã entre as 09h00 e as 12h30, e de tarde entre as 14h00 e as 17h30.