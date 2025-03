Festival Gastronómico do Tordo está de volta

A Junta de Freguesia de Monsanto, Alcanena, em parceria com o Clube Amador de Caça e Pesca de Monsanto e da Comissão de Festas, organiza o V Festival Gastronómico do Tordo, que terá lugar nos próximos dias 15 e 16 de Março, no edifício do mercado de Monsanto, tendo associada uma mostra de produtos locais.

A designação Capital do Tordo foi registada no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 2019, como forma de potenciar o turismo, e a gastronomia e ser uma mais-valia na promoção do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros onde a freguesia rural está plenamente inserida.