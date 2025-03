Filme de David Lynch lança Festival Internacional de Cinema de Santarém

‘Uma História Simples’, de David Lynch, realizador norte-americano recentemente falecido, é a proposta de cinema para a noite de sábado, 15 de Março, a partir das 21h30, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. A obra, estreada em 1999, serve de apresentação do FICS - Festival Internacional de Cinema de Santarém, que regressa no próximo mês de Maio.

Recorde-se que o Cineclube de Santarém programa semanalmente uma selecção de filmes que são projectados no Teatro Sá da Bandeira, em sessões que decorrem habitualmente nas noites de quarta-feira, a partir das 21h30.