Sons na Adega vai criar roteiro vínico e cultural nas casas dos produtores em Tomar

O projecto Sons na Adega, nova iniciativa do município de Tomar em parceria com os produtores de vinho certificados pela Comissão Vitivinícola Regional (CVR Tejo), foi apresentado publicamente na quinta-feira, 6 de Março. O objectivo é valorizar os produtos endógenos da região através de um roteiro cultural, vínico e gastronómico.

Na apresentação, que contou com a presença do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, entre outras entidades, foi referido que o objectivo é que, de Março a Julho e de Outubro a Dezembro, uma adega por mês abra as suas portas oferecendo, em simultâneo, provas de vinhos, degustação de produtos regionais e momentos artísticos. Mais do que um evento, Sons na Adega pretende ser uma oportunidade para mergulhar na essência dos vinhos da região, num ambiente de partilha e descoberta.

A primeira sessão vai decorrer já no dia 22 de Março, pelas 18h00, na Casa Agrícola Solar dos Loendros, com as boas-vindas a cargo dos fandanguistas do Grupo Folclórico “Os Pescadores de Tancos” e concerto com o fadista de raízes tomarenses Peu Madureira.

O município informa que, excepcionalmente, as duas primeiras sessões terão apenas duas semanas de intervalo, realizando-se todas as outras no primeiro sábado de cada mês: 5 de Abril na Adega da Gaveta; 3 de Maio na Adega Casal Martins; 7 de Junho na Santos & Seixo Wines; 5 de Julho na adega de