Acampamento Margaridas junta mais de mil escuteiros em Constância

O Acampamento Margaridas, o maior a nível nacional organizado por um agrupamento, juntou mais de 1100 escuteiros e escoteiros, no Campo de Actividades Chefe Almeida, em Santa Margarida da Coutada, Constância. De 1 a 4 de Março estiveram no concelho agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas e um grupo da Associação de Escoteiros de Portugal (AEP), para a actividade de âmbito escutista realizada há mais tempo, ininterruptamente. O Acampamento Margaridas é organizado pelo Agrupamento 707 Santa Margarida, e ao longo dos anos foi mudando de “casa”, passando pelo Campo Militar de Santa Margarida, onde foi fundado, pelo parque do Centro de Ciência Viva de Constância e pelo actual Campo de Actividades Chefe Almeida, num terreno cedido pela câmara municipal.

Miguel Ferreira é o Chefe de Agrupamento 707 Santa Margarida desde 2017 e o único participante das 35 edições do Acampamento Margaridas. Escuteiro há 39 anos, confessou a O MIRANTE os desafios de dedicar a vida ao movimento escutista. Todos os sábados reúnem-se dezenas de crianças e jovens para aprender trabalhos manuais e técnicas de orientação. Tudo actividades que servem como ferramentas para a vida, afirma. “Queremos fomentar o espírito de grupo entre os mais jovens. Quando dói a barriga a um, tem de doer a todos”, partilha, em jeito de brincadeira, acrescentando que o tempo que rouba à família para se dedicar ao escutismo é um sacrifício que acaba por ser recompensado. “Daqui a dois meses já estou a preparar a edição do próximo ano”, refere, em jeito de conclusão.