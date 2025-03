Banda Nabantina convida Luís Fortunato para concerto em Tomar

A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina vai actuar no Cine-Teatro Paraíso de Tomar na próxima sexta-feira, dia 14 de Março. A seu lado, e como convidado, vai estar Luís Fortunato, fadista tomarense.

O início do concerto está marcado para as 21h30, sendo que os bilhetes estão à venda no local. A iniciativa está enquadrada nos Dias de Thomar e nas comemorações dos 150 anos da S.B.R.M. Nabantina.