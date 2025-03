Festival Internacional de Cinema de Santarém celebra 50 anos da Reforma Agrária

O Festival Internacional de Cinema de Santarém decorre de 21 a 26 de Maio, mas as actividades começam já este sábado, com a exibição do filme “Além da Terra”, do Grupo Zero.

A 18.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Santarém, que decorre de 21 a 26 de Maio, terá como tema central os 50 anos da Reforma Agrária em Portugal, segundo a programação apresentada. O festival, dedicado ao cinema de temática agrícola, rural e ambiental, promete uma programação diversificada, entre estreias nacionais, debates, exposições e iniciativas educativas.

Este ano, o festival recebeu 320 submissões de filmes, um aumento face às 250 do ano passado. “O festival está cada vez mais reconhecido lá fora. Crescemos porque nos diferenciamos pela temática e pela ligação à região, e isso tem impacto internacional”, explica Francisco Noras, da organização do evento.

Como eixo temático, o festival homenageia o cinquentenário da Reforma Agrária com a exibição do filme “Além da Terra”, do Grupo Zero, que acontece a 15 de Março numa sessão integrada no ciclo preparatório que antecede o festival. Os 50 anos da Reforma Agrária será ainda assinalada com uma mesa-redonda organizada pela Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril e uma exposição curada pelo arquivo Ephemera, de José Pacheco Pereira, com o objectivo de transportar o público para o contexto histórico e social da época.

Um dos destaques do festival é a rubrica "Cinema à Mesa", iniciativa que alia gastronomia e sétima arte, desafiando 'chefs' a criarem menus inspirados em curtas-metragens. No âmbito desta iniciativa, será exibido, no Teatro Sá da Bandeira, o filme "Pão", de Manoel de Oliveira, seguido de dois 'workshops' sobre fabrico de pão.

A sessão de encerramento contará com a estreia nacional de "Mulheres", da realizadora catalã Marta Lallana, filme que, segundo Francisco Noras, demonstra o crescimento internacional que o festival tem tido nos últimos anos. “Conseguir trazer títulos inéditos que dialogam bem com a nossa programação é uma grande vitória. Isso deve-se à presença internacional que temos vindo a consolidar ao longo das últimas edições”, reforçou o co-diretor do festival.

Em 2024, o festival registou 1900 espectadores e tem vindo a ganhar visibilidade nacional e internacional como evento dedicado ao cinema de temática agrícola, rural e ambiental. “Temos sido uma plataforma para um tipo de cinema diferente”, destacou. A crescente visibilidade levou o festival a receber um convite do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) para marcar presença no Festival de Cinema de Berlim e no European Film Market. “Isso permitiu-nos não só promover o festival, mas também trazer os melhores filmes contemporâneos para a nossa programação”, sublinhou Francisco Noras.

Para a edição deste ano, foi estabelecida uma parceria com a Castelo Lopes, com o objectivo de descentralizar o festival e alargá-lo a públicos mais vastos, através de uma sessão especial, no dia 26, às 09h30, com a exibição dos filmes vencedores. “Achámos que fazia todo o sentido abrir o festival a um público mais comercial, habituado a outro tipo de sala”, explicou.

O projecto educativo do festival, à semelhança no ano passado, mantém-se como um dos pilares da programação, através da realização de iniciativas em várias escolas nos concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça e Rio Maior, em parceria com a Escola Superior Agrária. Segundo os responsáveis, a programação ainda está a ser trabalhada e irá incluir 'workshops' para várias faixas etárias.