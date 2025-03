Vila Franca de Xira recebe X Market Bloom no final de Março

O Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, vai ser palco, nos dias 29 e 30 de Março, do “X Market Bloom”, um mercado de charme indoor dedicado ao comércio a retalho de vestuário e acessórios. O evento, promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira, visa impulsionar a economia local e atrair visitantes ao centro da cidade.

O X Market Bloom promete ser uma experiência diferenciadora, aliando moda, turismo e lazer, contando com um total de 40 expositores, incluindo comerciantes do Bairro Comercial Digital de Vila Franca de Xira (BCD VFX) e de algumas lojas lisboetas. Para enriquecer a atmosfera do evento, os visitantes podem desfrutar de uma prova de vinhos, intitulada “Encostas de Xira Taste”, que terá início pelas 14h00 nos dois dias, e de um DJ Set, que dará ambiente musical ao espaço. O evento surge depois do “X Market”, realizado em Setembro do ano passado. O X Market Bloom está inserido no projecto do Bairro Comercial Digital de Vila Franca de Xira, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. A entrada é gratuita mas sujeita à lotação do Celeiro da Patriarcal, funcionando no sábado entre as 10h00 e as 20h00 e no domingo entre as 10h00 e as 18h00.