Humorista Luana do Bem actua no Cine-Teatro Paraíso em Tomar

A humorista Luana do Bem vai subir ao palco do Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, neste sábado, 15 de Março. O espectáculo de stand-up comedy tem início marcado para as 21h30.

No seu primeiro solo de stand-up comedy, Luana do Bem assume-se “crente”. A humorista descreve as aventuras, as mentiras e as questões existenciais responsáveis “por este estado de coisas”, e tenta persuadir a seguir o seu conjunto particular de crenças, num espectáculo que “pode ou não ser o princípio de uma seita”.