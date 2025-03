Mais uma Noite de Fados e Amizades em Venda Nova

A associação “Os amigos do Fado de Tomar” está a preparar mais uma Noite de Fados e Amizades. A iniciativa vai decorrer no sábado, 15 de Março, no Cantinho do Fado, espaço situado na localidade de Venda Nova, concelho de Tomar. O início está marcado para as 20h00.

A noite de fados vai contar com as actuações de Joaquim Madeira, Maria da Graça, Gabriela, António Rodrigues e Victor Marques, acompanhados pelos músicos Francisco Dias e Arnaldo Carvalho. O tema vai ser o Fado de Coimbra.